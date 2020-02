Morto a 33 anni l'ex consigliere Nico Bolognese, aveva appena festeggiato il compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto ieri a soli 33 anni Nico Bolognese, ex consigliere comunale di Palmoli (Chieti). Il giovane ha avvertito un malore nella notte e, alle 5 del mattino, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto da un suo amico. Ma, poco dopo il suo ingresso in pronto soccorso, è deceduto. È grande il dolore dei genitori Carlo e Lina, del fratello Michele e dei suoi familiari colpiti improvvisamente da questa morte.«È una tragedia per tutta la comunità - dice il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli -. Era un ragazzo molto attivo in paese, partecipava con generosità alle attività parrocchiali». Bolognese era stato consigliere dal 2014 al 2019, durante il precedente mandato di Masciulli. «Abbiamo condiviso l'esperienza del consiglio comunale - ricorda il vicesindaco Lorenzo Di Ninni -. Nico era un ragazzo tranquillo, benvoluto da tutti. Quando a morire è una giovane vita è sempre una disgrazia infinita».Sono tanti, in queste ore, i messaggi affidati ai social per esprimere dolore e vicinanza alla famiglia. Tra le passioni di Bolognese, che aveva festeggiato il compleanno appena venti giorni fa, c'era quella per il calcio. Era socio del Milan Club "Peppino Cieri" di Palmoli. «Non era semplicemente un socio - dice il presidente Leonardo Maiale, che con Nico è cresciuto vivendo tante esperienze - ma una presenza importante. Era molto attivo, partecipava alle trasferte e, per il suo modo di essere, era conosciuto e apprezzato anche dai ragazzi delle altre Regioni che incontravamo alle partite». La sua era una partecipazione gioiosa alla vita del club. «Non c'era giorno che sulla chat dei soci non arrivasse il suo "buongiorno", voleva bene e si faceva voler bene da tutti. In queste ore tanti dei nostri soci che risiedono in tutta Italia ci stanno chiamando per esprimere la loro vicinanza. Tutto il Milan Club si stringe alla famiglia di Nico in questo momento così difficile». La camera ardente è stata allestita all'ospedale di Vasto e oggi, alle 15.30, i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Palmoli.