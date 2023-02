Morto 70 giorni dopo l'investimento: rinviata l'autopsia

Dopo i funerali la procura di Teramo ha rinviato anche l'autopsia dello storico impiegato all'ufficio anagrafe del comune di Roseto Guglielmo Ginevro. L'esame autoptico era programmato per ieri alle 13, poi, per un problema burocratico, è stato rinviato a lunedì mattina. Ad eseguirlo l'anatomopatologo Pietro Falco di Pescara.

L'80enne è stato investito sulle strisce pedonali, verso le 19, dello scorso 13 dicembre da P.M., 52enne del posto alla guida di una Fiat Punto sulla Statale 150, vicino al Palameggetti. L'automobilista si è subito fermato. Inizialmente le sue condizioni di salute non sembravano gravi. I sanitari, però, vista l'età, lo avevano trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova per un controllo e tenerlo in osservazione per alcune ore. Ma la situazione è precipitata di colpo.

Quindi la corsa all'ospedale Mazzini di Teramo dove il pensionato è rimasto ricoverato per 70 giorni. Il decesso, martedì. Il giorno seguente erano stati affissi i manifesti in città con data e ora del funerale, ma il pm di turno ha bloccato tutto e disposta l'autopsia per capire se l'uomo sia morto per i traumi riportati nell'impatto o per cause riconducibili al ricovero.