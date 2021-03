25 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Atri in lutto. E' morto Francesco Anello, attore e regista di teatro. È deceduto ieri all'età di 55 anni nell'ospedale Mazzini di Teramo, dove alcuni giorni fa era stato ricoverato per un'ischemia cerebrale.

Anello era conosciuto in tutto l’Abruzzo. La sua vita l'ha trascorsa in buona parte sul palcoscenico, avendo cominciato a recitare all'età di 13 anni. La sua prima comparsa è stata nel 1979 nella compagnia del Teatro di Atri, dove poi è diventato direttore artistico. Francesco era figlio e fratello d'arte. Il papà Antonino, poeta in vernacolo, autore di commedie e cantore, è deceduto due anni fa all'età di 95 anni. Il fratello Alberto è tuttora attore, regista, scultore e fotografo. Su gruppo Facebook “Atri nel Cuore” si legge: «Se solo lassù ci fosse un teatro... Francesco, sul palcoscenico tra i migliori, figlio di gente di teatro, lascia un vuoto e un grandissimo dolore. Le nostre più sentite condoglianze alla mamma Nadina, a Carla e Alberto, ai suoi quattro nipoti e ai familiari tutti».

I funerali si svolgeranno domani alle ore 11:00 nella Basilica Cattedrale di Atri.

Dalle ore 9:00 alle 11:00 la salma sarà esposta presso il Teatro Comunale di Piazza Duomo, muovendo anticipatamente dall'obitorio di Atri.