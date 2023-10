Cerca funghi e precipita per sette metri: muore 47enne di Atri tradito dal terreno scivoloso

Grave incidente vicino alla cascata della Morricana del Ceppo, nel comune di Rocca Santa Maria, in provincia di Teramo. La vittima, Andrea Di Giovanni, è un cercatore di funghi di 47 anni che sarebbe caduto battendo la testa mentre si era arrampicato in una zona impervia con abbigliamento e soprattutto scarpe non adatte alla difficoltà del terreno. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.

L'uomo è deceduto alle 16,30 circa in località Ceppo mentre raccoglieva i funghi con due amici. Improvvisamente i due hanno sentito delle urla e hanno raggiunto subito l'amico, ma per lui non c'era più niente da fare: era sulla strada imbrecciata senza vita. La vittima è precipitato per sette metri a causa del terreno scivoloso, in forte pendenza che le sneakers che indossava ai piedi, scarpe da tennis da tempo libero più che escursione sui monti, non sono state in grado di contrastare il fondo viscido. La pm Francesca Zani ha disposto subito la restituzione del corpo ai familiari.

L'uomo, un fioraio di Atri, lascia due figli.