PESCARA Ancora decessi di persone risultate positive al Covid-19 in Abruzzo. Il bilancio dei morti, nel giro di 24 ore, raddoppia e sale a quota 14. Nuovo decesso a Castiglione Messer Raimondo (Teramo) - paesino di poco più di duemila abitanti dove si contano 23 casi positivi e tre vittime - divenuto zona rossa, insieme ad altri cinque Comuni, dopo l'ordinanza del governatore Marsilio. Altri due decessi sono avvenuti all'ospedale di Pescara. Le altre persone morte e risultate positive al Covid-19 sono due uomini di Crecchio (Chieti), un uomo e una donna di Ortona (Chieti), un uomo di Pianella (Pescara), una donna di Casoli (Chieti), due uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Città Sant'Angelo (Pescara) e una donna di Guglionesi, in Molise, che era ricoverata a Chieti. Al momento in Abruzzo si registrano 385 casi di Covid-19. Ultimo aggiornamento: 01:31