Ucciso dal Covid nel giorno del compleanno. Lo aveva contagiato il padre, morto un mese fa

Il mese scorso era morto il padre per Covid e ieri è deceduto il figlio all’ospedale di Pescara dove era stato ricoverato da pochi giorni per le complicazioni della malattia. Orazio Frani, 65 anni, imprenditore avezzanese, stimato e apprezzato da tutti per la sua cordialità e disponibilità, aveva messo su un’azienda di distribuzione alimentare. E’ morto nel giorno del suo compleanno: è stato il figlio Valerio a dare la tragica notizia su facebook. «Aveva contratto il Covid - racconta un amico, Ampelio - dal padre che gli era stato vicino dopo che una badante lo aveva contagiato. Non trovando nessuno si era sacrificato notte e giorno per non far mancare l’assistenza al genitore malato. Dopo la morte del padre è risultato positivo, ma era convinto di farcela e per questo non si era neppure preoccupato».

Ma dopo alcuni giorni si è aggravato ed è stato ricoverato all’ospedale di Avezzano e poi a quello di Pescara dove è deceduto. Lascia la moglie Gabriella e i figli Valerio e Maria Lidia. In tanti lo hanno voluto ricordare sul web con parole commosse. Un post di un amico su Facebook scrive : «Oggi purtroppo ci ha lasciati Franco, imprenditore del settore alimentare molto conosciuto . Stava lottando contro il Coronavirus da quasi 1 mese, ma non ce l'ha fatta. Ai suoi familiari e alle persone che gli volevano bene va il mio abbraccio».

