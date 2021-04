26 Aprile 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Due morti per Covid-19 ed altri 65 positivi in provincia di Teramo, che ieri torna nuovamente ad essere l’epicentro dei contagi in Abruzzo. A perdere la vita all’ospedale di Giulianova Xhebraj Lutfi, 78 anni di origine albanese, ma da anni residente a Nereto. Mentre, al nosocomio civile di Pescara si è spenta Macella Forni, 86 anni di Roseto. La donna molto conosciuta in città, era la moglie dell’ottico Ettore Celommi, titolare dello storico negozio in via Triboletti. L’anziana che soffriva di altre patologie non è ancora chiaro come sia stata contagiata. Inizialmente era stata ricoverata a Giulianova, poi era stata trasferita a Pescara dove ieri ha perso la sua battaglia. Macella lascia la figlia Maria Elena e Stefano. I funerali si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa San Nicola a Cologna Paese.