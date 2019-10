Morte di Fagnano: oggi la messa del vescovo e i funerali

L'Abruzzo dice addio a Roberto Fagnano, il direttore dell'Agenzia regionale della sanità ed ex manager della Asl di Teramo stroncato ieri mattina da un inferto nella sua casa teramana. Una morte choc per tutta le regione.



Nel pomeriggio di ieri è stata allestita la camera ardente presso la Sala Convegni dell'ospedale di Teramo e questa mattina il vescovo celebrerà la messa in suo onore: successivamente, nel pomeriggio, la salma verrà trasportata a Campobasso dove verranno celebrate le esequie.







