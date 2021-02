Morto un bambino di quasi tre mesi. Si tratta di una morte in culla, almeno stando alle prime informazioni. Questa notte alle 2 i genitori hanno chiamato il 118 perché il piccolo, nato il 29 novembre, non respirava. I sanitari, giunti immediatamente, hanno provato a rianimare il bambino ma non c'è stato nulla da fare. E' successo in via Tronto, nel quartiere Rancitelli di Pescara. La polizia ha avviato accertamenti.

