Morte di Sara Sforza, arrestato il marocchino ubriaco e drogato alla guida

Morte di Sara Sforza a causa di un incidente stradale. Arrestato oggi pomeriggio il marocchino che avrebbe provocato l'incidente stradale, avvenuto lungo la Strada Statale nr.5 – Tiburtina Valeria, lo scorso 2 gennaio.Il Gip ha emesso nei confronti di A.J., classe 94, un’odinanza di custodia cutelare in crcere che ha raggiunto l’uomo mentre è ancora ricoverato presso l’Ospedale di L’Aquila.Le indagini, consistite in dettagliati rilievi planimetrici e nell’escussione di diversi testimoni oculari, hanno consentito di ricostruire meticolosamente gli attimi dell’incidente in cui A.J., a bordo di una Alfa Romeo 159, in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dopo una serie di sorpassi ad alta velocità, in un tratto di strada ascendente e con linea continua, impattava violentemente contro la Renault Twingo che procedeva nel senso opposto, condotta da Sara Sforza causando anche il ferimento del suo fidanzato.L’uomo, non appena sarà dimesso dal reparto di chirurgia maxillo facciale di L’Aquila, sarà tradotto presso la più vicina Casa Circondariale per rimanervi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.