Morta a 56 anni la vicepreside Anna Di Loreto. La commovente lettera dei colleghi sui social

Roseto in lutto. E' morta, dopo una breve malattia, la maestra della scuola primaria D'Annunzio e vicepreside Istituto Comprensivo Roseto 1 Anna Di Loreto. Aveva 56 anni e lascia il marito e due figli. Il decesso risale al 30 marzo scorso, ma per sua volontà, si è saputo solo adesso. A rendere nota la notizia sono state le colleghe sul profilo ufficiale dell'istituto: «Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altra lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Prega, sorridi, pensami», si legge nel post.

E' parte di una lunga lettera riflessione, «La morte non è niente. Ed è così Anna cara che continuerai a dirci di te, a vivere della tua amicizia, a godere del tuo sorriso, a sublimare il tuo ricordo e a far tesoro dei tuoi insegnamenti», aggiungono le colleghe e amiche, con sotto una compilation di foto che la ritraggono in loro compagnia sempre sorridente. E sotto decine i commenti. «Un bellissimo ricordo di Anna, sempre un forte desiderio di rivederla e un grande piacere nel discorrere con lei. Mancherà tanto ma la immaginerò sempre lì, nel suo ufficio di vicepresidenza, a prendersi cura della sua comunità». scrive Andrea.

«Sono rimasto senza parole. Ho lavorato fianco a fianco per due anni come referente di plesso e funzione strumentale. Era una persona fantastica, sempre disponibile. Mi dispiace tanto», aggiunge Francesco. E poi c'è il toccante ricordo di Emanuela, una sua ex alunna: «È stata la mia maestra in terza elementare. Ricordo ancora (20 anni fa) la lezione sul Regno Unito e lei che indicava passo passo sulla cartina che avevamo in classe». E aggiunge: «Sempre quell'anno, altro aneddoto: recita di Natale. Ero abbastanza nervosa perché la maestra di religione mi tolse il ruolo di Maria per darlo a un'altra (ancora rosico). La maestra Anna mi affidò tuttavia un compito speciale: recitare l'Ave Maria in inglese. Interpretavo uno degli angeli che sarebbero apparso a Giuseppe e solo da grande realizzai che "quell'inglese strano" della preghiera era semplicemente arcaico». L'assessore alla pubblica istruzione Francesco Luciani ha detto: «Sono davvero dispiaciuto e la notizia mi ha lasciato senza parole. L'ho conosciuta ed ho collaborato con lei benissimo da quando ricopro il ruolo istituzionale». Il figlio Alberto Sante Candelori, racconta che la madre ha scoperto di avere una brutta malattia tre anni fa.