Accusa un malore, si accascia a terra e muore in pieno centro a Teramo sotto gli occhi dei passanti. L’episodio è accaduto ieri mattina alle 10 in piazza Martiri. Angela Maria Teresa Di Claudio aveva 73 anni. La sera prima aveva chiamato i nipoti, che raccontano che la zia era tutta felice di andare a ritirare la pensione, per poi poter andare nel suo solito bar, sedersi a gustare finalmente un caffè servito in una tazzina di ceramica e non piu’ berlo nella plastica e in piedi fuori dal locale, nel primo giorno che l’Abruzzo è passato dalla zona di colore arancione al giallo.

E poi voleva andare in giro a fare shopping. Purtroppo il destino gli è stato avverso. La donna esce di casa per recarsi in banca a pochi metri da casa, ma nei pressi dei giardinetti di piazza Orfini, tra il comune e l’arcivescovato, s'accascia improvvisamente. A prestare i primi soccorsi alcuni passanti che chiamano il 118. Anche se l’intervento è stato immediato i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La donna molto probabilmente è morta per un infarto fulminate. Sul posto è intervuta anche una pattuglia della questura di Teramo. Dopo l’ispezione cadaverica fatta dal medico del 118, il pm di turno ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma per la sepoltura. Angela Maria Teresa Di Claudio non era sposata e non aveva figli. «La zia godeva di un’ottima salute», raccontano i nipoti.

