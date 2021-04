11 Aprile 2021

di Sonia Paglia

(Lettura 2 minuti)







Marito e moglie muoiono a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, per infarto improvviso. Si è spenta nella sua abitazione di Castel di Sangro, Loreta Sciulli, 54 anni compiuti qualche giorno fa, operatrice socio sanitaria, impiegata in una Residenza per anziani della zona. La donna aveva ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19, il 3 aprile scorso. La Asl, come da protocollo in questi casi, ha inviato la segnalazione di sospetta reazione avversa da farmaci e da vaccini, all’Agenzia Italiana del farmaco. Sempre la stessa Asl, escluderebbe la correlazione della morte con il vaccino.

Il cuore di Loreta Sciulli, ha cessato di battere intorno alle 4 del mattino. A dare l’allarme, alcuni familiari. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, intervenuti sul posto, che hanno cercato in tutti i modi di rianimare la donna. La 54 enne viveva con grande sofferenza la perdita del marito, Francesco Bellini, avvenuta nel mese di ottobre dello scorso anno, sempre a causa di un attacco di cuore. L’uomo, 55 anni, infermiere, venne colto da un malore improvviso, intorno alle 9 del mattino, mentre si trovava all’interno dell’ambulatorio del presidio distrettuale di via Porta Napoli. Bellini esercitava attività istituzionale di infermiere in ambulatorio, oltre all’ assistenza agli specialisti e gestione e assistenza domiciliare integrata. Da circa due anni, era stato impiegato al Distretto sanitario, dopo una lunga attività lavorativa, trascorsa nell’Ospedale di Castel di Sangro.

Loreta Sciulli, lascia due figli. La sua salma è stata condotta nell’obitorio del nosocomio castellano. L’amministrazione comunale di Castel di Sangro, presieduta dal sindaco, Angelo Caruso, si unisce al dolore dei familiari.