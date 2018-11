Pescara, morta a 50 anni l'imprenditrice Anna Rita Rossini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era solare, sempre sorridente e si è battuta fino all’ultimo per difendere le donne meno fortunate. Avrebbe compiuto 50 anni fra qualche giorno, Anna Rita Rossini, imprenditrice, tra le fondatrici di Cna Impresa Donna Abruzzo, membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara e della Fidapa. Ma la malattia scoperta poco più di due mesi fa l’ha sottratta prematuramente all’affetto dei suoi famigliari e dei suoi amici, tanti, che ieri hanno postato sulla sua bacheca Facebook frasi di cordoglio, ricordi di quella che molti ritenevano una dolce leonessa.«Sono molto dispiaciuto – dichiara il sindaco Alessandrini -, perchè la città perde una forza sempre disponibile a diventare motore di iniziative nel sociale e per la parità di genere, argomento che l’ha impegnata fra le altre cose che seguiva e curava. Ha combattuto con fermezza e coraggio contro una malattia feroce, che non le ha dato tregua, fino all’ultimo, prendendole la vita a un passo dal suo 50esimo compleanno, ma che non è riuscita a spegnere l’interesse per le cose e le persone della sua città, che con questo saluto mi sento di rappresentare nel manifestare cordoglio e vicinanza al marito e a tutti i suoi famigliari».Anche la Cna Abruzzo e Cna Impresa Donna Abruzzo piangono la sua scomparsa. «Con lei - affermano la presidente Luciana Ferrone e la coordinatrice Letizia Scastiglia - perdiamo un'amica e una dirigente infaticabile ed entusiasta, impegnata fin dell'inizio nella promozione dell'imprenditoria femminile e dei suoi valori di riferimento. Anna Rita ci aveva abituato al suo impegno fattivo e per tutte noi la sua morte costituisce una perdita dolorosa e irreparabile, ci mancherà». Partecipa al dolore della famiglia il Pd di Pescara.