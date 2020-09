Un intero paese in lutto per la prematura scomparsa di Eufemia Lo Sterzo, conosciuta da tutti come Nieves, suo secondo nome. Le è stato fatale un intervento, subito reiterato per complicazioni intercorse, alla cistifellea. Da quanto si è appreso, Nieves ha avuto delle complicanze che ne hanno infine intaccato il fisico. Si è anche parlato di infarto, ma questa notizia non ha trovato conferma.

La paladina dei disabili di Tortoreto, in provincia di teramo, era da anni condizionata da uno stato che le impediva di deambulare. La sua forza, la sua tenacia, la sua determinazione, rafforzate dall’amore e dal sostegno del marito Fabrizio, le avevano fin qui permesso di vivere una vita serena e anche piena, a parte le limitazioni oggettive. Tanto che si ricordano le sue battaglie per i diritti dei disabili. Nieves Lo Sterzo, in connubio con Fabrizio che ne ha condiviso sempre i valori, si è battuta per l’eliminazione delle barriere architettoniche e degli altri ostacoli che condizionano la vita di chi è in carrozzina o vive una condizione di forte disagio. Questo impegno l’aveva anche portata, nel maggio del 2017, a candidarsi per le comunali nella lista del Movimento 5 Stelle.

Donna di profonda fede, aveva partecipato a vari pellegrinaggi dell’Unitalsi: a Lourdes, in Terra Santa insieme al vescovo di Teramo-Atri, monsignor Leuzzi. Sempre con il sorriso sulle labbra, sempre con una forza d’animo encomiabile, Nieves si è fatta voler bene da tutti quelli che l’hanno conosciuta, per le doti di umanità e di generosità che ha sempre dimostrato, nonostante i disagi e le sofferenze del suo stato di invalidità. I funerali nella mattinata di oggi (ore 10) nella nuova e capiente chiesa di Tortoreto Lido, con la mascherina e distanziamento come previsto dalle norme anti Covid.



