Morta Michela Pantaleoni, moglie dell'assessore Piergiacomo Cosenza. Aveva 42 anni

Lutto cittadino a Torano Nuovo (Teramo) per la morte, dopo una breve malattia, di Michela Pantaleoni, 42 anni. La donna lascia un figlio di 6 anni e il marito, l'assessore ai lavori pubblici, viabilità e ambiente, Piergiacomo Cosenza. A dare la notizia su social è stata la sindaca Anna Ciammariconi con un post: «In seguito alla prematura scomparsa di Michela, che ha colpito la nostra comunità, interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell'intera cittadinanza, dell'amministrazione e degli uffici comunali, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per oggi, giorno di svolgimento dei funerali della cara concittadina».

Pantaleoni, che si occupava di sicurezza del lavoro, era molto conosciuta sia nella sua città che in tutta la provincia di Teramo. In più il marito oltre ad essere assessore, lavora come assicuratore con il parlamentare di Azione, Giulio Cesare Sottanelli. Sia Michela che il marito erano molto attivi nel sociale in tutta la Val Vibrata.

Chi la conosceva bene, racconta che la 42enne aveva scoperto di essere malata circa un anno e mezzo fa. Ma dopo un intervento chirurgico e alcune cure adeguate, sembrava che avesse vinto la malattia. Purtroppo, pochi mesi fa, il male si è ripresentato e non le ha lasciato scampo: è morta nella notte tra giovedì e venerdì. «Michela ha lottato come una guerriera. Ha fatto di tutto pur di non lasciare il figlio e il marito soli», dice la sindaca Ciammariconi raggiunta telefonicamente. «In questo momento non trovo le parole, ma provo solo tanta tristezza, - aggiunge quello che posso garantire che sia io, in prima persona, che la mia amministrazione, si impegnerà a non lasciare soli Piergiacomo e il figlio, dinanzi al grave lutto che li ha colpiti». Decine i messaggi di cordoglio ai familiari sui social.

I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10,30 nella chiesa Madonna Delle Grazie di Torano Nuovo.