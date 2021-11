Morta la madre del pilota Gabriele Tarquini

È morta la mamma del pilota automobilistico Gabriele Tarquini, a meno di 24 ore dal giorno del suo ritiro dalle corse. Ieri pomeriggio al Cristal di Giulianova Alfredina Crocetti, 85 anni, mamma del pilota automobilistico giuliese, che proprio domenica aveva dato l’addio alle corse e al termine dell’ultima gara c’era stata una manifestazione di affetto da parte del sindaco e della giunta comunale che lo avevano omaggiato di un mappamondo. Sua madre era ricoverata da tempo, ma le sue condizioni erano peggiorate proprio negli ultimi giorni. Ieri pomeriggio purtroppo è arrivato il decesso. La salma è stata trasferita nella casa funeraria in via Prato a disposizione dei cittadini per un saluto. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di San Pietro al lido.

