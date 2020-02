​Muore schiacciata contro un muro: alla guida dell'auto la figlia di 14 anni

Tragedia, oggi, a Giulianova. Una donna di 40 anni, originaria di Chieti ma residente a Giulianova (in provincia di Teramo), è morta questa mattina travolta da una macchina: al volante dell'auto c'era la figlia 14enne. Il tragico incidente, la cui ricostruzione è confermata dagli investigatori, si è verificato attorno a mezzogiorno in via Ancona, strada stretta e a senso unico, traversa del lungomare Zara a Giulianova Lido.



Ultimo aggiornamento: 15:31

La donna di 49 anni, Desiree Luciani , è morta investita da un'auto che stava facendo retromarcia. E' successo verso le 12 a Giulianova, in via Ancona. La donna avrebbe tentato di fermare l'auto con la ragazzina al volante, ma sarebbe stata schiacciata contro un muro.