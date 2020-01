Morta la dottoressa Mariangela Bellisario, era in servizio al 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave lutto nel mondo della sanità abruzzese . E' morta, due giorni fa all'ospedale di Popoli, la dottoressa Mariangela Bellisario, medico in servizio al 118. Ad ottobre aveva compiuto 48 anni. Qualche giorno dopo il suo compleanno, era stata colpita da un brutto male che in pochi mesi l'ha portata via all'affetto del marito Sergio e delle tantissime persone che le volevano bene.Originaria di Altino, Bellisario aveva prestato servizio per diversi anni alla clinica Pierangeli. Poi, a seguito di un concorso vinto alla Asl di Pescara, aveva iniziato a lavorare come medico del 118. Per un lungo periodo, era stata a Popoli. Ultimamente, svolgeva la sua attività alla Azienda sanitaria di Lanciano-Vasto. I funerali si terranno, questa mattina alle 11, a Selva D'Altino, nel suo paese d'origine. Con enorme affetto la ricordano sia i colleghi che i pazienti. Per tutti, era una persona speciale, sempre al servizio degli altri e sempre con il sorriso sulle labbra. Letteralmente invaso di messaggi il suo profilo facebook.