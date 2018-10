L'Aquila, morta a 42 anni la scrittrice Manuela Ardingo

E’ venuta a mancare all’età di 42 anni la scrittrice aquilana Manuela Ardingo, portata via da un brutto male. Figlia dell’imprenditore Luciano, fondatore della Spee, azienda aquilana leader nel settore della sicurezza, Manuela era molto conosciuta nel mondo del web, aveva un blog dal titolo “Nulla che mi basti, nulla che mi guasti”.



«Ho appreso della scomparsa della giovane Manuela, figlia, moglie e madre aquilana. Sono vicino, con la municipalità, al dolore della sua famiglia. Cara Manuela, grazie per aver voluto scrivere nella tua vita, grazie per averci lasciato il segno della tua sensibilità e della tua passione. Oggi, questa città perde una promessa di talento. I tuoi cari, il dono di pura energia. Ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze, personali e dell’amministrazione» ha scritto in una nota il sindaco Biondi. © RIPRODUZIONE RISERVATA