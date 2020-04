Malore fatale durante la notte, donna di 41 anni trovata morta all’interno della propria abitazione. La tragica scoperta è stata fatta nella tarda mattinata di ieri in una palazzina di via Battisti ad Alba Adriatica. Qui, all’ultimo piano, viveva, da sola, F.S., donna di origini marocchine e ieri mattina il fratello aveva provato a contattarla più volte al telefono, ma non ricevendo risposta, nonostante ,le numerose chiamate, ha lanciato subito l’allarme.

Sul posto si sono portati immediatamente gli uomini del radiomobile di Alba Adriatica, una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza del 118. Una volta dentro l’appartamento, i sanitari, però, non hanno potuto far altro, purtroppo, che constatare il decesso della donna, avvenuta, con ogni probabilità, per un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. La donna non ha avuto neanche il tempo di chiedere aiuto. A stroncarle la vita potrebbe essere stato quindi un arresto cardiaco (da quanto si apprende la vittima non era alle prese con problemi legati a infezioni da Coronavirus e stava rispettando le disposizioni restando nella propria abitazione). Ipotesi che prende sempre più piede anche perché i carabinieri giunti sul posto hanno subito constatato l’assenza di segni di effrazioni sia sulla porta d’ingresso che sulle finestre dell’appartamento.

Sul corpo della donna non erano poi presenti segni di violenza. Il compito di accertare con chiarezza le cause del decesso spetterà ora all’anatomopatologo, che dovrà eseguire un’ispezione cadaverica sul corpo della 41enne. La salma, nel frattempo, è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale civile di Sant’Omero. Ma ovviamente vigono le restrizioni Covid per le esequie.

