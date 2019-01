Morta Marilia Bonincontro, grande poetessa del '900

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spenta nella sua Chieti la poetessa e traduttrice Maria Giulia Bonincontro, più nota come “Marilia”. La Bonincontro, autrice di numerose pubblicazioni di poesia e traduzioni di scrittori francesi, tra i quali Jean Cocteau e Marguerite Duras aveva svolto, proprio nel capoluogo teatino, la professione d’insegnante nelle scuole medie superiori. Tra le sue pubblicazioni principali pubblicazioni: “Sul ciglio dell’ombra”, testo di poesia, selezionato al Premio Viareggio e introdotto da una penetrante e persuasiva lettura critica del docente di letteratura all’Università di Modena Adriano Marchetti, critico tra i più raffinati che, mentre viene ragionando sui modi e sui temi della sua poesia, definisce fondatamente l'autrice un classico moderno: «Marilia Bonincontro è indubbiamente una delle attuali voci considerevoli della poesia italiana».Altre opere dell’autrice sono: “La cenere degli astri” (poesie, Vecchio Faggio, Chieti 1988), “Variazioni” (testi poetici in catalogo d’arte di Nino Luca, 1991), “La firma del fuoco” (poesie, con grafiche di Nino Luca, 1992), “Ton regard - ma main” (testi poetici con foto di Giovanna Petrini, 1996), “Retabli” (poesie, Noubs, Chieti 2006), “Deserta luce” (ed. priv., s.d.). Inoltre ha curato: “Catalogo di un disordine amoroso” (Vecchio Faggio, Chieti 1988), “Parole d’acqua” (Foto di Giovanna Petrini, con testi poetici di M. Bonincontro, 1995), “L’esilio della poesia. Poeti italo-canadesi” (Noubs, Chieti 1996), “Un nome tra le pietre – per Clemente Di Leo” (con Pina Allegrini, Noubs, Chieti 1996), “Il volto dell’altro” (presentazione e testi poetici in catalogo d’arte di Nino Luca, 2009). Ha tradotto il poemetto L’Ange Heurtebise, di Jean Cocteau, per il numero monografico “Racconto dell’Angelo” della rivista In forma di parole (IV, Crocetti editore, Milano, 1999). Sul numero 6 (luglio-settembre 2006) della rivista Bibliomanie è presente un suo saggio Attraverso le Illuminations. Interrogazioni di M. Bonincontro. Per le Edizioni Noubs aveva curato, insieme a Pina Allegrini, la collana di poesia Setticlavio. La poetessa teatina lascia le due nipoti Roberta e Raffaella. Le esequie, per espressa volontà della defunta, si svolgeranno in forma laica e privata.