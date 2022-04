Bimbo ucciso dal Suv, domenica il funerale di Damiano nella chiesa Santa Lucia di Roseto

Il funerale del piccolo Damiano, morto a 9 mesi travolto da un Suv mentre attraversata la strada sul passeggino con la nonna, è stato fissato per domenica alle 15,30 nella chiesa di Santa Lucia in Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dopo per sei giorni la comunità si è riunita in preghiera nella speranza di un miracolo. Damiano, ricoverato al Bambino Gesù di Roma, è stato sempre gravissimo e non si è mai ripreso. È morto ieri gettando nel più profondo sconforto i genitori, i parenti e tutti la comunità di Pagliare, dove è avvenuto l'investimento, e Morro d'Oro.

Il Comune di Morro d'Oro ha disposto il lutto cittadino, con negozi chiusi e manifestazioni sospese, per stringersi accanto la papà imprenditore e alla mamma ragioniera.La nonna di 62 anni è ancora ricoverata in ospedale. La salma del piccolo tornerà da Roma domani (sabato) alle 14 e la camera ardente sarà allestita nella Casa funeraria Di Furia a Notaresco, in via Statale 150.