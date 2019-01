Morì di parto a 41 anni, il Tribunale assolve cinque medici

Ultimo aggiornamento: 09:29

Una lunga e dolorosa vicenda umana e processuale, una donna morta di parto e cinque medici rimasti coinvolti in un’inchiesta penale che si è risolta ieri a Sulmona con l’assoluzione di tutti gli imputati. “Il fatto non sussiste” ha sentenziato il giudice Marco Billi, assolvendo con formula piena l’ex primario di ginecologia dell’ospedale di Sulmona, Paolo Santarelli, i suoi colleghi Ugo Mazzarella e Angela Mangiarelli (questa già uscita nella fase precedente del processo) e gli anestesisti Luciano Marinucci e Antonio Nanni.La storia è quella di Magda Taufer, quarantunenne di Bagnaturo, morta il 30 luglio del 2011 per le complicanze seguite al parto della sua bambina, una bambina che non è mai riuscita ad abbracciare. Una morte dovuta ad un’emorragia intravasale disseminata (Cid), sviluppatasi probabilmente anche a causa delle condizioni a rischio della donna: malata di diabete e che pesava 125 chili. La procura volle vederci chiaro e fermò il funerale nel giorno delle esequie per disporre l’autopsia. Poi in udienza preliminare la condanna a due anni di Santarelli e Mangiarelli (che avevano scelto il rito abbreviato) e ancora la decisione della Corte di Appello di rinviare nuovamente le carte in procura e ripetere il processo. Ieri l’assoluzione con formula piena per tutti.