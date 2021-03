Tenta di accendere la stufa, fiammata la investe: grave donna di 79 anni

Fuori fa molto freddo e così tenta di accedere la stufa con un accendino. Il primo colpo non parte, al secondo la fiammata. Una donna di 79 anni è stata investita dal fuoco ed è grave in ospedale. E' successo nel pomeriggio di oggi, alle 14,58. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta in via del Torrito, nel comune di Montorio al Vomano, per un principio di incendio. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno verificato che l'incendio ha interessato un appartamento al primo piano di un condominio.

Le fiamme si sono sviluppate da una stufa portatile alimentata con una bombola di gas Gpl ed hanno investito una donna 79enne che ha riportato gravi ustioni su un'ampia superficie del corpo. I volontari della Croce Bianca di Montorio al Vomano giunti subito sul posto hanno provveduto a soccorrere la donna che aveva i vestiti in fiamme, poi l'anziana è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montorio al Vomano e un'automedica del 118.

