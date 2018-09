Montone a passeggio sulla Stradale: traffico in tilt

Gli agenti della polizia municipale di Pescara lo hanno incontrato nei pressi della rotonda di San Silvestro e, superato lo sconcerto, hanno deciso di intervenire subito, scongiurando pericoli per l’animale e per gli automobilisti. Un bell’esemplare di montone se ne andava a spasso sulla Nazionale. Il proprietario è stato identificato grazie al microchip e in pochi minuti il montone ha fatto ritorno alla stalla, peraltro risultata in regola. A firmare l’operazione, il nucleo Ambiente della polizia municipale coordinato dal comandante Carlo Maggitti dalla responsabile maggiore Donatella Di Persio. © RIPRODUZIONE RISERVATA