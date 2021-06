Tragedia al mare di Montesilvano, intorno alle 10. Un uomo di 66 anni è morto sotto gli occhi dei parenti e di molti altri bagnanti allo stabilimento balneare Tamanaco, nei pressi dei Grandi Alberghi. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dai bagnini della società Angeli del Mare e poi le manovre di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto con un'ambulanza e che a lungo gli ha praticato il massaggio cardiaco. La vittima sarebbe già stata identificata. In spiaggia raccontano che l'uomo stava nuotando e non si sa cosa possa essergli successo. Sono dunque da accertare le cause del decesso, se si sia trattato di annegamento o se la causa primaria sia stata un malore. Il corpo della vittima è adagiato sull'arenile, davanti agli ombrelloni, in attesa dell'arrivo del pm di turno da Pescara. Grande sgomento da parte di tutti i presenti e del personale dello stabilimento e di quanti hanno assistito alla scena dagli stabilimenti balneari vicini. Sul posto anche i carabinieri di Montesilvano. In Abruzzo è la prima tragedia in spiaggia per l'estate 2021.

- Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 20 Giugno 2021, 11:01