Pescara, recuperato cadavere in mare: è di un bagnante stroncato da malore

Mercoledì 12 Luglio 2023, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 11:52







E' di un bagnante il cadavere recuperato in mare questa mattina nel mare di Montesilvano (Pescara). Non si sa ancora a chi appartenga. La vittima è un uomo sui 50-60 anni e si trovava a poca distanza dalla riva, all'altezza di uno stabilimento balneare. Al momento sono in corso accertamenti per risalire all'identità e alle cause della morte. Chiarito inoltre come il corpo, smentendo le prime testimonianze, non sia in stato di decomposizione.