Montesilvano piange Nella, la pizzaiola-mamma degli studenti

E' morta all'età di 81 anni Nella Palmucci, la famosa "pizzaiola" di Montesilvano, che ha gestito per 40 anni il Bar-pizza Lindoro sulla Vestina. Piccola, ma grintosa imprenditrice, Nella aveva servito per decenni la sua clientela abituale, i ragazzi delle elementari e medie cittadine, che giornalmente passavano nel locale. Le sue pizzette, oltre che di ottima fattura, avevano assunto anche un risvolto sociale, perché le tante madri lavoratici le affidavano i loro figli, che acquistavano la preziosa pizzetta, da mangiare a colazione. Un prodotto genuino, preparato con amore da questa "mamma", che si preoccupava della salute degli studenti.Intorno alle 8 la sua pizzeria veniva letteralmente assalita da quella clientela festante; molti, avendo saltato la colazione a casa, addentavano con gusto la pizzetta al pomodoro appena sfornata. Nella, nativa di Collercorvino, dove nel 1963 aveva sposato Lindoro Columbaro, insigne artista del ferro battuto, una volta giunta a Montesilvano si era tuffata con entusiasmo nella carriera di pizzaiola, oggi trasferita ai due figli maschi, la femmina Donatella, ex presidente della scuola civica di Montesilvano, oggi insegna pianoforte. Il decesso della madre li ha sconvolti non poco ed ora dovranno rassegnarsi alla sua assenza nella storica pizzeria. Tantissimi amici si sono stretti attorno alla famiglia. I funerali oggi alle 9,30 nella chiesa di Sant'Antonio.