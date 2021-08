A Montesilvano 75 multe per i rifiuti, sanzioni e allontamento a chi sfama i piccioni

Martedì 31 Agosto 2021, 08:42

Non sono sfuggiti all’occhio elettronico delle fototrappole e per aver abbandonato in modo incivile rifiuti di ogni genere a Montesilvano, area metropolitana di Pescara, sono stati multati dalla polizia locale. Ben 75 le contravvenzioni (da 309 euro ciascuna) elevate a quanti hanno lasciato rifiuti in via Fiume Samara, via Cavallotti, via Manin, via Costa e via Verrotti. In pratica ai quattro lati della città e senza rispetto alcuno per l’ambiente. Questi nuovi "inquinatori" hanno dimenticato che esiste un centro di raccolta rifiuti in via Inn (traversa della Vestina) ed un altro detto centro del riuso, dove portare mobilio ed altri prodotti di casa, tutti funzionanti, che potranno vivere una seconda vita nelle abitazioni dei meno abbienti.

Multati anche 17 cittadini (per 50 euro ciascuno) che continuano a dare briciole di pane ai piccioni, che saranno pure belli da vedere, ma sporcano e arrecano danni dovunque. Gli incivili abbandonano televisori fuori uso, mobili ed altri rifiuti ingombranti preferibilmente di notte. Fra le foto, una in particolare ritrae un giovane che scarica da un furgone bianco, sacchi in plastica colmi di materiale, si presuppone inquinante. Li lascia nei pressi di un cassonetto e si allontana. Un altro cittadino, nel parcheggio fra corso Umberto, è stato più volte sorpreso a nutrire i piccioni: gli hanno inviato addirittura un decreto di allontanamento da quel luogo (un verbale da 100 euro di multa), ma lui persiste.