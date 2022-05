Esce in moto, urtato da un'auto all'incrocio sulla Riviera: muore 55enne

Schianto in moto, muore 55enne di Silvi Marina. L'ennesima tragedia della strada è successa questo pomeriggio alle 16,30 lungo la Riviera di Montesilvano dove un motociclista - Emilio Vallescura - stava viaggiando in direzione Pescara. All'altezza dell'incrocio con via Arno la collisione con una Fiat Punto grigia che stava impegnando il crocevia e avrebbe urtato la moto. L'uomo è caduto e poco dopo è morto. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

