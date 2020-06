Dolore a Montesilvano: morto Livio De Vincentiis, l'uomo che guidava la banda

Morto a Montesilvano Livio De Vincentiis, 58 anni, figura tipica della città. La sua grande passione, le bande musicali; le conosceva quasi tutte e in occasione di feste cittadine, precedeva il complesso bandistico di turno, guidandolo per le vie cittadine. Il primo messaggio di cordoglio è giunto ieri a casa dal M° Danilo Di Silvestro, montesilvanese come lui, direttore della fanfara dei carabinieri di Roma, che sapeva della grande passione di Livio per la musica bandistica. Ed insieme alle condoglianze ha inviato un brano musicale di particolare gradimento del personaggio.



Livio è deceduto ieri mattina all'ospedale di Pescara a 58 anni, in seguito ad una caduta accidentale, per la quale aveva subìto un intervento chirurgico nel novembre '19. © RIPRODUZIONE RISERVATA