Montesilvano, morto l'ex sindaco Leo Fuschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto a Montesilvano l'ex sindaco Leo Fuschi. Ieri mattina alle 7 è deceduto nella residenza anziani della riviera (ex hotel Ariminum) assistito amorevolmente dai figli Maurizio e Maria Grazia. Con il suo decesso Montesilvano perde un personaggio storico-politico di grande spessore, come ha ricordato il sindaco De Martinis in una nota di cordoglio alla famiglia. Leo Fuschi (86 anni), dopo la laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, dove era divenuto professore associato di Diritto pubblico ed Amministrativo, era entrato nella vita politica negli anni Sessanta, meritando la stima di Memena Delli Castelli, Giuseppe Spataro e di Remo Gaspari, eccezionalmente quest'ultimo suo testimone di nozze.Politico di razza, grande mediatore, aveva amministrato la città nel periodo 1970/75, gestendo gli insanabili conflitti interni della Dc. Con un gruppo di giovani laureati aveva vissuto lo storico '68, pubblicando con loro il giornale cittadino "Lo Scoglio", che, disturbando i partiti tradizionali, portò alla lista civica Rinnovamento democratico cittadino (eletti 4 consiglieri). In quelle pagine Leo Fuschi scompaginò la vecchia Dc e nel settembre '71, nonostante fosse dimissionario, fu rieletto sindaco.A Pescara, nel periodo '73/85, il sindaco Alberto Casalini lo nominò legale del Comune. Dopo la parentesi laica (sindaco Vittorio Agostinone), la Dc lo rimise al potere fino al 1982, avendone apprezzato le doti di grande amministratore e a Montesilvano nacque il centrosinistra. Leo Fuschi aveva nominato una speciale commissione sugli abusi edilizi, che trovò ostacoli a catena. Perché non venissero fuori le magagne, qualcuno propose che si riesaminassero le 6500 pratiche dal lontano 1952 e non quelle degli ultimi anni. Uno stratagemma per mandare in prescrizione tantissimi illeciti edilizi. Ultimamente l'avvocato ha tenuto lezioni di diritto pubblico, con un linguaggio semplice, nell'Università della terza età. Ha espresso il suo personale cordoglio alla famiglia anche l'ex sindaco Francesco Maragno.