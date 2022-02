Montesilvano, paura sul lungomare: investite mamma e figlia di 7 anni

Stavano attraversando il lungomare di Montesilvano quando un'auto che sopraggiungeva le ha investite, facendole cadere sull’asfalto. Madre e figlia sono state portate in ospedale, a Pescara, nella serata di venerdì, per un incidente che si è verificato lungo via Aldo Moro, a Montesilvano. Fortunatamente nessuna delle due ha riportato gravi conseguenze, anche perché l’impatto sembra essere stato abbastanza lieve. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione: secondo i primissimi elementi raccolti madre e figlia stavano attraversando la strada, la donna ha quarantatré anni e con lei c’era la bambina. Venivano dal marciapiede lato mare, più o meno all’altezza dell’intersezione con via Lucania, e prima che riuscissero ad arrivare sulla linea di mezzeria una Mini Cooper, proveniente da sud, le ha colpite in pieno. La macchina non sembra procedesse a forte velocità, anche perché in quell’ora c’è abbastanza traffico. Il guidatore, un giovane della zona, si è immediatamente fermato e ha prestato i primi soccorsi.

Quindi è stata chiamata la polizia municipale: dopo cinque minuti gli agenti, coordinati dal comandante Nicolino Casale, erano già sul posto per verificare le conseguenze dell’incidente. Nel frattempo era stata avvertita anche la centrale operativa del 118 che ha inviato a Montesilvano un’ambulanza medicalizzata. Dopo un primo controllo sul posto madre e figlia sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Pescara. Dopo i necessari accertamenti diagnostici la quarantatrenne è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia con una prognosi di trenta giorni. Per la piccola solo lievissime conseguenze e sette giorni di prognosi.