Montesilvano, schianto in moto: gravissimo un 41enne

L'ambulanza del mare della Life è stata impegnata ieri pomeriggio nel soccorso di un 41enne motociclista rimasto ferito dopo essere stato investito da una Bmw nera in via Chiarini a Montesilvano. L'incidente è successo poco prima delle 16 di ieri. Secondo gli agenti della Polizia locale di Montesilvano, coordinata dal comandante Nicolino Casale, che sono intervenuti sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, auto e moto viaggiavano su via Chiarini nella stessa direzione, verso mare, e quando l'automobilista ha voltato sulla destra non è purtroppo riuscito ad evitare il motociclista che gli si era evidentemente affiancato.

L'urto è stato dunque laterale e ad avere la peggio è stato A.R, 41 anni, alla guida di una moto Keeway 125. Praticamente illeso invece V.P., 53enne che era al volante della Bmw. Lo scontro è stato violento e questo all'inizio ha fatto temere gravi conseguenze per il motociclista, portato in ospedale dall'ambulanza con sospetti politraumi. La vittima era tuttavia cosciente all'arrivo dei soccorsi. Il casco gli ha sicuramente evitato complicazioni più serie.