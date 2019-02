Montesilvano, la Finanza sequestra 16 milioni di euro a un imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un noto imprenditore di Montesilvano (Pe), già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015.Il provvedimento odierno è stato disposto dal Tribunale di Chieti quale misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca dei beni su proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Chieti che aveva condiviso le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza di Pescara circa il profilo criminale dell'indagato e sulla illecita provenienza delle cospicue ricchezze accumulate dal medesimo nel corso del decennio 2005-2015.Le complesse indagini svolte attraverso la certosina disamina dei flussi finanziari e degli investimenti operati, hanno consentito di ricostruire in capo al sospettato non solo la disponibilità di beni mobili, immobili e di società intestate fittiziamente a familiari e/o terze persone, ma anche di qualificarne l’elevato spessore del profilo criminale caratterizzato, sin dagli anni ‘80, da diverse condanne, alcune anche in via definitiva, e da numerosissimi procedimenti penali ancora pendenti, per reati di notevole allarme sociale quali l’associazione per delinquere, estorsione, bancarotta fraudolenta ed illeciti ambientali.