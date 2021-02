L'impennata di contagi da Coronavirus che continua purtroppo a registrarsi, ha portato ad una intensificazione di controlli da parte delle forze dell'ordine in tutta l'area metropolitana di Pescara, in assoluto la più colpita dal virus. A Montesilvano, fermate e sottoposte ad accertamenti dai carabinieri 106 persone, una decina delle quali sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Otto sono state sorprese all'esterno di bar a consumare in compagnia alcolici. Per uno degli esercizi pubblici, è scattata la chiusura per cinque giorni per reiterazione della violazione al Dpcm.

Qualche sera fa, durante un controllo avvenuto alle 20.20, era stato trovato ancora aperto e nelle immediate vicinanze clienti tranquillamente intenti a consumare cibi e bevande. Nel corso di questi servizi straordinari sul territorio, i militari dell'arma hanno fermato decine di veicoli, elevando 13 multe e denunciando un automobilista per guida senza patente con recidiva nell'ultimo biennio. Ritirata inoltre una patente scaduta e sequestrati due mezzi.

