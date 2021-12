Rogo di auto nel ghetto di via Lazio: indagini sulla pista della vendetta

Due autovetture, una Mitsubishi Colt e una Citroen, sono andate a fuoco l’altra notte a Montesilvano in via Lazio all’altezza del civico 61. L’allarme è stato dato, ai vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte e, immediatamente, sono stati inviati sul posto due mezzi con altrettante squadre e un’autobotte. Quando i soccorritori sono arrivati le fiamme avevano praticamente distrutto la parte anteriore dell’ auto giapponese ed avevano parzialmente aggredito l’altra macchina, che era parcheggiata accanto. I due mezzi sono di proprietà di persone che vivono nella zona. Mentre i vigili stavano lavorando per mettere in sicurezza la zona sono arrivati anche i carabinieri che, con il coordinamento del capitano Luca La Verghetta, hanno effettuato i primi rilievi. Intanto anche i vigili del fuoco stanno predisponendo un rapporto con il quale formuleranno una prima ipotesi sulle cause che possono aver provocato il rogo. Saranno ascoltati anche i proprietari dei mezzi per capire se avessero ricevuto minacce sia in passato che in periodi più recenti. Non dovrebbero esserci collegamenti con episodi analoghi che si sono verificati negli ultimi mesi e su cui i carabinieri stanno ancora svolgendo indagini.

