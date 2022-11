Aveva in casa un bazar della droga: arrestato 32enne di Montesilvano

Lo hanno seguito durante tutto il pomeriggio, dopo averlo notato in atteggiamenti sospetti e dopo aver capito che qualcosa, nei suoi movimenti, non quadrava. Lo hanno fermato mentre si spostava a bordo della sua autovettura e, dopo avergli posto qualche domanda per avere chiarimenti, hanno deciso di perquisirlo e di controllare anche l'autovettura. Nella serata di sabato, la squadra mobile della Questura di Pescara diretta da Gianluca Di Frischia, ha arrestato un trentaduenne di Montesilvano accusato di possesso a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sull'auto dell'uomo sono stati trovate alcune dosi di sostanze stupefacenti e a quel punto gli agenti della sezione antidroga hanno deciso di procedere anche a una perquisizione domiciliare e lì hanno trovato il resto. In camera da letto c'era una vera e propria postazione di spaccio con le diverse qualità di stupefacenti suddivise in varie confezioni, alcune delle quali aperte. E ancora materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione. Inoltre, in un cassetto della camera da letto veniva rinvenuta una pistola Beretta 7,65 con caricatore rifornito di 8 colpi che, dopo un rapido controllo è risultata rubata.

Complessivamente sono stati recuperati e sequestrati oltre 80 grammi di cocaina, 328 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish. All'esito della perquisizione il trentaduenne è stato arrestato per i reati relativi agli stupefacenti e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento. L'uomo inoltre è stato denunciato per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco. In vista delle festività natalizie saranno intensificati, da parte della Questura di Pescara, i controlli per la prevenzione dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.