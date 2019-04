Montesilvano accoglie i minori in fuga dalla Libia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci minori non accompagnati, fuggiaschi dalla Libia, sono stati accolti nel pomeriggio di ieri a Montesilvano (Pescara), scortati dai carabinieri. Il sindaco Maragno: «Non abbiamo difficoltà ad ospitarli, perchè i nostri progetti di accoglienza sono già pronti. Con i Comuni di Elice e Picciano disponiamo di 40 posti». I minori sono arrivati ieri nell'aeroporto di Pratica di Mare (Roma) con un corridoio umanitario. I migranti sono in tutto 147 e provengono dalla Libia falcidiata dalla guerra, dall' Eritrea, Etiopia, Somalia e Siria. «Noi - aggiunge il sindaco di Montesilvano Maragno - eravamo stati allertati da 4 giorni e sapevamo che da un momento all'altro avremmo dovuto accogliere questi minori». Montesilvano ha predisposto il migliore progetto italiano per lo Sprar e per il Siproimi (accoglienza minori), ottenendo un finanziamento di 1,7 milioni dal Ministero dell'Interno