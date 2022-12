Montascale fuori uso: la nipote si sposa, il nonno invalido resta fuori

La nipote in chiesa per sposarsi, lui, il nonno, parcheggiato fuori. N.M., 79 anni, di Lanciano, malato di Sla, costretto sulla sedia a rotelle, non ha potuto assistere al matrimonio della prima nipote perché non è funzionante il montascale per i disabili situato all'esterno dell'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia. Sono anni che si aspetta, inutilmente, il collaudo del servoscala da parte della Provincia. «Un grande ricordo che mi accingevo di vivere e che mi è stato negato da incuria e menefreghismo» ha scritto l'anziano utilizzando un lettore ottico. Parole che hanno suscitato scalpore e indignazione.



Al un sito N.M. ha raccontato: «Accompagnato da mio figlio, avevo effettuato un sopralluogo al monastero e ho notato un montascale che risulta essere fuori uso da cinque anni, stando a quanto mi è stato riferito da dipendenti del Comune di Fossacesia». Dalla premessa alle conclusioni: «E' uno schifo. Di chiunque sia la colpa, si tratta di incoscienti. Avrei tanto altro da dire ma è meglio che mi fermi» ha commentato il nonno della sposa, evidenziando «incuria e sperpero di denaro» visto che per il montascale sono stati spesi 50mila euro.

Rammarico per la mancata partecipazione di N. al matrimonio della nipote è stato espresso anche da C. suo figlio: «Doveroso denunciare pubblicamente l'accaduto». Il problema del montascale e dell'accessibilità dell'abbazia di San Giovanni in Venere ai disabili è stato sollevato più volte in passato. Il collaudo spetterebbe alla Provincia di Chieti il cui presidente Francesco Menna spiega: «C'è una competenza diffusa che coinvolge Prefettura, Provincia e Soprintendenza. Comunque - ha promesso - darò la giusta accelerata».