Fioccano le infrazioni al codice della strada e purtroppo anche gli incidenti che vedono coinvolti i monopattini. L’ultimo della serie, ieri mattina, all’angolo fra via Regina Margherita e via Mazzini, nel cuore di Pescara. A farne le spese, un 54enne pescarese, che era alla guida di un monopattino elettrico. L’uomo stava regolarmente percorrendo la pista ciclabile in direzione sud nord quando è stato urtato da una Renault Twingo che da viale Regina Margherita stava svoltando a sinistra, su via Mazzini: un punto nevralgico nel qualche molto spesso anche i ciclisti si trovano in percolo. A causa delle ferite riportate nell’impatto, è finito in ospedale. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della sezione Infortunistica della municipale. Il 54enne non sembrerebbe avere colpe anche se gli accertamenti sono ancora in corso.



Quello che è sicuro è che sono tantissime le violazioni da parte dei conducenti di monopattini, anche se non tutte riescono ad essere sanzionate. Dal primo agosto a ieri, sono state oltre 400 le multe elevate dagli agenti della polizia municipale in generale agli indisciplinati sulle due ruote. Un trend in forte calo considerando che sino all’incirca al periodo di ferragosto le sanzioni erano state 200. Una diminuzione quindi del 50% circa dovuta al fatto che specie i ragazzi sono diventati più scaltri e furbi. Alla vista anche da lontano di una pattuglia, fuggono e non essendo il mezzo dotato di targa è molto difficile rintracciarli. La gran parte delle multe sono state effettuate sulla riviera, dove i controlli restano serrati. Nei prossimi giorni, con la fine della stagione balneare, si sposteranno nelle zone centrali. Visto proprio che in giro si registra una maggiore scaltrezza nell’evitare i controlli, si sta valutando di mandare in giro agenti in borghese.



Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA