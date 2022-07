Turista di Pistoia cade dal monopattino e batte la testa

Una manovra incauta, con la ruota del monopattino che ha urtato un angolo del marciapiede: un uomo di 67 anni, in vacanza a Montesilvano, è caduto questa mattina in via Chieti, all'altezza della gelateria "Chicco d'Oro". L'uomo ha battuto la testa a terra e immediatamente ha iniziato a perdere sangue. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e in via Chieti la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza medicalizzata che ha prestato sul posto le prime cure. L'uomo, che è originario di Pistoia, è rimasto cosciente sia in attesa dell'arrivo dei sanitari che durante l'assistenza ricevuta. Le ferite che ha riportato sono lievi ed ha anche rifiutato il trasporto in ospedale.

Un incidente non grave che, comunque ripropone il tema della sicurezza e della prudenza quando si è alla guida dei monopattini e più in generale di tutti i mezzi su strada: il rispetto del codice è, in questo senso, fondamentale ed è a garanzia di tutti. I monopattini, oltre ad essere si fatto equiparati alle biciclette, hanno dei limiti precisi di velocità da rispettare e questo a tutela non solo dei pedoni, in questo caso utenti più deboli, ma degli stessi utilizzatori. I monopattini non sono più una novità: da due anni circolano sulle strade italiane e sono una delle soluzioni possibili per decongestionare il traffico e per la mobilità sostenibile. Sono una risorsa importante e, proprio per questa ragione, devono essere utilizzati con una buona dose di prudenza e con la dovuta attenzione.