«Atti osceni davanti alla scuola», interviene la polizia ma l'anziano nega tutto

Si posiziona con l’auto davanti l’ingresso dell’istituto "Cotugno" nel polo scolastico di Colle Sapone, all'Aquila, e si masturba. All’inquietante scena avrebbero assisti alcuni passanti che hanno bloccato una macchina della Polizia in transito per farla dirigere nel punto esatto in cui una persona molto anziana da sola si trovava ancora in auto. Quando gli agenti della Squadra volante sono arrivati sul posto per identificare il conducente dell'auto (una persona a quanto pare incensurato) hanno notato che i suoi pantaloni in effetti erano abbassati. La circostanza che al loro arrivo il conducente non stesse compiendo alcun atto erotico, unita all’assenza poi di testimoni oculari che avrebbero potuto inchiodare alle proprie responsabilità l’anziano, ha indotto alla fine gli investigatori a riferire all'uomo quando giunto come segnalazione dai cittadini: dopo aver rimandato al mittente il contenuto della segnalazione, l'uomo è andato via. La notizia dopo poco si è sparsa fuori l’istituto lasciando increduli studenti e loro familiari.

