Mobilitazione per salvare Sonia da una malattia rara, la bimba ha solo 16 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intero quartiere di Martinsicuro (Teramo), il quartiere "Sacro Cuore", mobilitato per aiutare una bambina di 16 mesi, Silvia, colpita da una malattia molto rara. A raccogliere l'appello per mettere in piedi iniziative di solidarietà è stata l'associazione Aps Arte diem di Martinsicuro, che con il patrocinio del Comune truentino ha organizzato una maratona artistica di beneficenza in favore della piccola Silvia «nella speranza- sono parole del presidente, Marco Berardinucci - che l'intera comunità truentina possa stringersi più compatta che mai attorno ad una famiglia in difficoltà».La storia di Silvia, che ha appena 16 mesi, è stata portata all'attenzione dalla madre. «La bimba - ha detto la signora Sonia - è affetta da una malattia molto rara, la mutazione del gene Scn2a, che sembra avere una incidenza di 200 casi al mondo e che al momento è in fase di studio approfondito soltanto in Australia. E' una malattia che causa continue crisi epilettiche e un ritardo psico-motorio». Essendo così rara e di difficile guarigione, le istituzioni sanitarie sarebbero incapaci, comunque non attrezzate a risolvere il problema. Ma dove, a volte, non arriva la burocrazia o anche la scienza disponibile, può arrivare il cuore di una comunità. Lo dimostra la maratona di beneficenza che si svolgerà domenica 16 febbraio, dalle ore 17,00 in poi, nella sala consiliare del Comune di Martinsicuro.Durante l'incontro interverranno i genitori della piccola Silvia, con la madre che è in cima ai nomi degli artisti e delle associazioni sportive di Martinsicuro e di Villa Rosa che si passeranno il testimone della solidarietà in municipio. «Tutto il denaro raccolto - ha dichiarato il presidente di Aps Arte diem, Berardinucci - verrà consegnato direttamente in sala alla madre della piccola nella speranza che la cifra raccolta possa essere d'aiuto a questo piccolo fiore che ha tanto bisogno di sbocciare».