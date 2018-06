Mobilità sostenibile: presto il nuovo piano per L'Aquila

di Daniela Rosone

A giorni sarà approvato dalla Giunta comunale il quadro conoscitivo del Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile. Ad Ottobre del 2017 fu approvato già un documento generico che delineava gli obiettivi, poi ad Agosto un decreto ministeriale entrato in vigore ad Ottobre modificò la procedura. La prima fase è stata quella della partecipazione. Come si ricorderà fu somministrato un questionario a 600 persone. Partecipazione che vuol dire coinvolgimento dei presidi delle scuole, dell’Università, della Asl e delle associazioni di categoria. Si arriverà all’approvazione del piano, si spera, entro l’anno con tutte le difficoltà nel redigerlo in una città in ricostruzione e in continuo cambiamento. Intanto è stato fatto uno studio molto attento sulla città, sui punti di forza e di debolezza, per arrivare al Pums. Dal quadro conoscitivo emergono aspetti interessanti. E’ stato analizzato, ad esempio, il livello della sosta per vedere dove si supera. Nella zona di Piazza d’Armi, per esempio, si è rilevato che in alcuni punti si supera il livello mentre il parcheggio prima della caserma dei Carabinieri rimane spesso vuoto. In questo senso c’è anche un discorso di cultura della mobilità da trasmettere al cittadino. << Per il bene della città – ha commentato l’assessore Mannetti – bisogna abituarsi al rispetto delle regole >>. L’analisi fatta stabilirà, quando i parcheggi in periferia torneranno a pagamento, anche le tariffe da adottare. Anche la zona di Colle Sapone che ha da sempre una viabilità problematica è stata sotto la lente di ingrandimento. Significativi anche i rilievi sul traffico cittadino. Nello studio vengono considerate strade, corsie, sosta irregolare, veicoli leggeri o pesanti per osservare i picchi di traffico in città. L’aspetto che ha stupito è che le zone maggiormente trafficate sono le medesime del pre sisma e nelle stesse ore. A Viale Ovidio, per esempio, nella fascia dalle 17 alle 19si supera, seppur di poco, l’offerta della sosta in una zona con tante attività sportive come piscina, circolo tennis, stadio e palazzetto quando tornerà per cui anche nell’area è stato fatto un ragionamento specifico. Osservata speciale anche Viale della Croce Rossa che spesso torna agli onori della cronaca per investimenti di pedoni. L’assessore comunale alla mobilità Carla Mannetti ha voluto studiare anche questa zona ovviamente, una delle più trafficate insieme a Viale Corrado Quarto. Si è notato dai rilievi effettuati su Via della Croce Rossa che dalle otto del mattino fino alle 20 vi transitano 800 macchine l’ora in modo stabile mentre c’è una stasi notturna. Sulla strada statale 80 discorso simile. I dati raccolti, compresi quelli molto importanti relativi al traffico nei pressi delle scuole cittadine, aiuteranno il Comune a strutturare un ragionamento complessivo che dirà come intervenire sulle criticità presenti. Il Pums futuro dell’Aquila avrà anche due allegati: quello della mobilità elettrica per il quale c’è il progetto approvato e il Bici plan, il progetto di mobilità ciclistica già finanziato con i sistemi urbani ciclabili con la pista da Capitignano alla Valle subequana. C’è da dire che varie zone della città furono indagate già nel 2012. Il vecchio Pums risale al 2008, aggiornato nel 2012 ma mai approvato in Consiglio. Continua anche tutto il lavoro per i parcheggi del centro. Per venire incontro alle esigenze dei commercianti anche qui in alcune zone è stato inserito il disco orario, per il Corso ad esempio nei pressi delle attività commerciali. In questi parcheggi non potranno sostare più automobili per intere giornate come spesso accade ma andrà rispettato l’orario. Da metà Giugno anche in questo senso i controlli saranno capillari.

