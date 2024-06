Giovedì 13 Giugno 2024, 03:55

Nasce anche a Pescara la “Bacheca del riuso”, un ambiente virtuale che fa incontrare chi vuole disfarsi di un oggetto che non serve più, purché in buono stato, e chi, al contrario, ne ha bisogno. Per ora “viaggia” su un’App gratuita, ma in futuro potrebbe anche avere una sede fisica, un luogo dove scambiare mobili, vestiti, giocattoli, scarpe, borse, regalando loro una seconda vita anziché gettare nel cassonetto oggetti che possono ancora avere un significato per qualcuno. Si tratta del nuovo servizio che Ambiente spa mette a disposizione di tutti i cittadini di Pescara, Città Sant’Angelo e altri undici Comuni della provincia nei quali la società gestisce il ciclo integrato dei rifiuti e servizi ambientali, come la pulizia delle strade. L’avvio è previsto per la fine di questa settimana. La “Bacheca del riuso” è una vetrina virtuale all’interno dell’app Junker, sulla quale si può registrare chiunque e pubblicare gratuitamente annunci. Basta scattare una foto dell’oggetto di cui ci si vuole liberare, descriverlo in breve e selezionare la categoria di appartenenza. In questo modo altri utenti dell’App possono consultare gli annunci e, se interessati, contattare l’inserzionista per organizzare il ritiro. Su internet si chiama “swapping”, da “swapp” (scambio), e in pratica rappresenta la versione digitale dell’antico baratto, un fenomeno che sta tornando di moda ai tempi della crisi e del riscaldamento globale. Un modo per risparmiare, salvaguardando le risorse del pianeta Il servizio, sottolinea il presidente di Ambiente, Ricardo Chiavaroli, nasce senza scopi di lucro. Quindi, qualunque cessione avverrà attraverso un semplice scambio di oggetti e non con il passaggio di denaro. Evitando di gettare al cassonetto oggetti che potrebbero servire ad altri significa promuovere un modello di consumo più sostenibile, che tra l’altro riduce la mole di rifiuti da avviare a trattamento. Attraverso l’app sarà possibile trovare tanti articoli utili a costo zero e ridurre al minimo i costi di smaltimento, creando anche una rete di solidarietà e di scambio. «Ho immaginato questo servizio tanti anni fa e, curiosamente – commenta Giancarlo Odoardi, referente di Mondocompost -. Estendo i miei complimenti a Ambiente che ne ha colto l’opportunità». Il servizio è attivo anche a Civitaquana, Tocco da Casauria, Civitella Casanova, Picciano, Bolognano, Brittoli, Farindola, Serramonacesca, Vicoli, Carpineto della Nora e Montebello di Bertona. «Siamo entusiasti di lanciare la Bacheca del Riuso – dice il presidente di Ambiente, Ricardo Chiavaroli -. Si tratta di un’iniziativa innovativa che ci permetterà di offrire ai cittadini un nuovo strumento per vivere in modo più sostenibile, ed è propedeutico all’apertura fisica di un centro comunale del riuso».

A. Bag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA