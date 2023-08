Minacciato da un aggressore armato di catena, fugge e provoca un incidente

Un altro grave episodio si è verificato la notte scorsa al parco Franchi di Giulianova dove i fatti di delinquenza non si contano più e dove sembra che non si adottino provvedimenti adeguati.

L'altro ieri, secondo le indagini dei vigili urbani, al centro dell'accaduto c'è ancora un gruppo di ragazzini e tra questi sicuramente un minorenne, il protagonista al momento involontario della vicenda. Quest'ultimo si trovava nel parco assieme ad altri giovani, non si sa se amici, conoscenti o se addirittura autentici sconosciuti. Fatto sta che, secondo il racconto fornito dal ragazzo ai vigili, ad un certo punto è nata una discussione assieme agli altri e si è passati ad un autentico episodio di violenza, in quanto la scena finale della storia vede il ragazzo fuggire fuori dal parco inseguito da uno o più ragazzi, uno dei quali brandiva una catena di ferro con la quale intendeva colpirlo.

Per evitare di essere raggiunto, il minorenne si è messo a correre a perdifiato riuscendo a raggiungere l'uscita del parco ma finendo con la sua corsa sul lungomare dove in quel momento transitava uno scooter contro il quale il ragazzo finiva cadendo a terra sopra lo sfortunato e sbalordito motociclista.

Gli inseguitore si allontanavano dalla scena del misfatto ma il motociclista era rimasto ferito ed è stato necessario trasportarlo al Pronto soccorso dove è stato medicato per le ferite riportare nella caduta. Niente di particolare per il minorenne che è stato medicato sul posto senza che fosse necessario trasportarlo in ospedale. Era ad una pattuglia dei vigili urbani che il ragazzo raccontava cosa fosse accaduto e gli agenti ne avevano conferma ritirando in ospedale il referto del ferito. A quel punto sono iniziate le indagini e la catena di ferro è stata ritrovata, nel corso di un sopralluogo, all'interno del parco stesso. Ora si sta cercando di risalire all'identità degli altri protagonisti della vicenda.