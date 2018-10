Minaccia la vicina: «Dammi i soldi o ti accoltello». Arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva a tutti i costi i soldi della dirimpettaia. Così, dopo averle puntato il coltello alla gola, l'ha ferita a una mano: non trovando denaro, si è accontentata di un cellulare ed è scappata. D.R.D.A., 47 anni, di San Severo, è stata arrestata dai carabinieri con le accuse di rapina, violazione di domicilio e lesioni personali: ora è in carcere. I fatti sono avvenuti in un palazzo di Francavilla (Chieti). Per la vittima, una romena di 26 anni, è la fine di un incubo. Ormai da tempo, infatti, la 47enne disturbava la tranquillità di tutta la palazzina e, in particolare, di quella ragazza straniera. La notte, ad esempio, bussava contro i muri in comune urlando insulti. L’episodio più grave è avvenuto il 30 settembre quando la 47enne si è presentata dalla vicina con in mano un enorme coltello da cucina e, minacciando di dar fuoco alla porta, ha urlato: «Apri, ti ammazzo».La ragazza ha aperto, per timore che il portone venisse davvero danneggiato, e si è trovata di fronte D.R.D.A. che le chiedeva di consegnare tutti i soldi che aveva in casa. La giovane ha negato di avere denaro e la 47enne le ha procurato con il coltello un taglio alla mano sinistra. La vittima è riuscita a trovare riparo sul balcone e a chiedere aiuto. La rapinatrice è invece fuggita con il telefono della romena, un Samsung S6. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti, guidati dal maggiore Massimo Capobianco e dalla tenente Maria Di Lena, sono intervenuti ma la De Angelis era già fuggita. Dalle indagini è emerso che la rapinatrice era ancora in possesso del Samsung. Il gip Isabella Maria Allieri ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Lucia Anna Campo.