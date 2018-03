Tiene in braccio il bambino e minaccia di morte la compagna: arrestato

di Gianluca Lettieri

«Hai chiamato i carabinieri? Adesso ti ammazzo, sei morta, ti scanno». Così R.M., 29 anni, ha minacciato la compagna davanti al loro figlioletto di quattro mesi, lanciandole contro anche uno scaldalatte. «Adesso sei finita tu e la tua famiglia», ha gridato ancora con in braccio il piccolo. La donna, una chietina di 33 anni, non l'ha denunciato, ma lui è stato comunque arrestato perché si è scagliato con violenza contro i militari intervenuti per bloccarlo. L’arrivo nell’appartamento dei carabinieri di Chieti, coordinati dal maggiore Massimo Capobianco, ha evitato altri rischi.



Sono le 6.15 quando il 112 riceve una chiamata. «Correte, mia figlia è in pericolo: mi ha chiesto aiuto perché il suo compagno la sta minacciando». Gli uomini del nucleo operativo e radiomobile, al comando della tenente Maria Di Lena, raggiungono subito il terzo piano di una palazzina di Francavilla, in via Bruni. La giovane madre è spaventata: racconta di essere bersaglio di violenze fisiche e psicologiche da parte del convivente e di temere per l’incolumità del bimbo nato dalla loro relazione. Nel frattempo R.M. si è chiuso a chiave in una stanza. «L’ho fatto entrare perché avevo paura che sfondasse la porta - dice la donna -. Mi ha minacciato di morte se non gli consentivo di rientrare a casa: lui se n’era andato due giorni fa». Dopo un po’, l’uomo esce dalla stanza e comincia a prendersela prima con la moglie e poi con i carabinieri: «Voi uscite di casa sennò ce ne sarà anche per voi». A quel punto spinge uno dei militari e va in camera da letto, dove prende in braccio il figlioletto che dormiva e continua a gridare contro la compagna.



Sono attimi drammatici: gli uomini dell’Arma, temendo per l’incolumità del neonato, provano in tutti i modi a calmarlo, anche perché è probabile che sia sotto l’effetto di droghe. All’improvviso R.M. lascia il bimbo sul letto, afferra dal comodino lo scaldalatte per il piccolo e lo scaglia con violenza contro la donna, senza però colpirla. A quel punto uno dei militari blocca l’uomo all’altezza della vita: entrambi finiscono sul letto matrimoniale e il giovane tenta di divincolarsi colpendo il carabiniere con delle gomitate. Quando l'uomo sembra essersi calmato, tanto che scende in strada, ecco un’altra sfuriata: il 29enne strattona di nuovo i militari e corre verso la Golf nera della convivente, danneggiando la carrozzeria con calci e pugni. A quel punto l’uomo, già in passato finito nei guai per una sfilza di reati contro la persona e contro il patrimonio, viene caricato sulla gazzella e portato in caserma, ammanettato, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Fin qui la cronaca dell’alba di minacce e violenza. In mattinata il giudice Andrea Di Berardino ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari accogliendo la richiesta dell’avvocato Pasquale D’Incecco, difensore dell’indagato. Il pm d'aula Natascia Troiano aveva chiesto il carcere.

